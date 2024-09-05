В Белгородской области Министерством обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по созданию добровольческого формирования «Барс-Белгород»

Подготовка организована от легкого к сложному: выполняются стрельбы из стрелкового оружия, метание боевых гранат, ведение огня с открытых и закрытых огневых позиций, действия в составе подразделений в различных условиях боевой подготовки, организация управления в ходе выполнения задач.