Национальная премия «Врач с большой буквы» пройдет пятый год подряд Мила ЯкобссонНациональная экспертная премия «Врач с большой буквы», которая уже пятый год проводится компанией «АльфаСтрахование — ОМС» при поддержке региональных департаментов и министерств здравоохранения, в 2024 году посвящена врачам, спасающим жизни пациентов с онкологическими заболеваниями.