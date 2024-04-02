Билл Гейтс уверены, что в будущем ИИ не сможет выполнять даже легкие задачи Ирэн ОрлонскаяОснователь компании Microsoft, Билл Гейтс, высказал свои сомнения относительно будущих перспектив искусственного интеллекта, заявив, что даже в долгосрочной перспективе ИИ не сможет эффективно решать даже самые простые задачи, несмотря на текущие достижения в этой области.
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