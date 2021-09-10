Изучение местечка в Якутии может перевернуть теорию о происхождении человека

Свет далеких планет может многое рассказать о происхождении жизни на Земле. Совместная экспедиция пяти российских институтов и специалистов Дании и Чехии проверит сенсационную теорию — будто Якутия такая же колыбель человечества, как и Африка.
Свет далеких планет может многое рассказать о происхождении жизни на Земле. Совместная экспедиция пяти российских институтов и специалистов Дании и Чехии проверит сенсационную теорию — будто Якутия такая же колыбель человечества, как и Африка.
Свежие комментарии