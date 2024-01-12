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    Да и Бондаренко из думы ни кто не выгонял. Он был в Саратовской думе И выгнали его отнюдь не члены КПРФ. И от того, ч...Это депутат Пермс...

Это депутат Пермской городской Думы от КПРФ Сергей Медведев и его позиция по отношению к тому, что сейчас происходит в нашей стране

Это депутат Пермской городской Думы от КПРФ Сергей Медведев и его позиция по отношению к тому, что сейчас происходит в нашей стране

Юрий Кот Пока вся страна сражается на фронтах за освобождение русских людей, Пермские коммунисты, судя по всему, решили идти путем своих идейных вдохновителей большевиков — развалить страну изнутри и проиграть войну.

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Комментарии
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Олег Синяев
Да и Бондаренко из думы ни кто не выгонял. Он был в Саратовской думе И выгнали его отнюдь не члены КПРФ. И от того, что он нонче не в городской думе, членом КПРФ он не перестал быть и гнусных своих прохохлятских, анти Российских убеждений отнюдь не поменял. И ещё был такой одиозный депутат КПРФ Рашкин, который любил лосей по ночам в лесах валить! Так вот тот тоже за навального лёшку топил по полной! Что то нонче заткнулся!
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27 мин.
Алексей Смирнов
Афтар, ты мудак. но твоя провокация не прошла. &quot;Пермского депутата Сергея Медведева исключили из партии, а также из фракции КПРФ. Первое событие произошло еще 11 января, второе — 13 января, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на руководителя Пермского краевого комитета КПРФ Ксению Айтакову.&quot;
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15 мин.
Олег Синяев
Ещё 11 января!!? А второе аж 13!!? Да, былинные времена! Преданья седины минувшей! Случайно не от Рождества Христова!
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10 мин.

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