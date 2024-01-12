Это депутат Пермской городской Думы от КПРФ Сергей Медведев и его позиция по отношению к тому, что сейчас происходит в нашей стране

Олег Синяев

Да и Бондаренко из думы ни кто не выгонял. Он был в Саратовской думе И выгнали его отнюдь не члены КПРФ. И от того, что он нонче не в городской думе, членом КПРФ он не перестал быть и гнусных своих прохохлятских, анти Российских убеждений отнюдь не поменял. И ещё был такой одиозный депутат КПРФ Рашкин, который любил лосей по ночам в лесах валить! Так вот тот тоже за навального лёшку топил по полной! Что то нонче заткнулся!