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Китай

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Си Цзиньпин прибыл в Казахстан

Астана, 2 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник прибыл с государственным визитом в Казахстан, где он также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

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