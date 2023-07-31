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В Воронеже и Донецке пресекли деятельность украинских коллаборантов

В Воронеже и Донецке пресекли деятельность украинских коллаборантов

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщили, что трех жителей Воронежской области, работавших на украинских националистов из «Правого сектора» (признана террористической и запрещена в РФ), задержали за госизмену.

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