«Неизвестно, какую ложь твоя дочь придумает завтра!» – сказал муж и ушел, несмотря на беременность

— В браке мы три года, дочери моей от первого брака, Кристине, весной будет десять, она в третьем классе сейчас, – рассказывает тридцатишестилетняя Марина.
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