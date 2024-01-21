«Неизвестно, какую ложь твоя дочь придумает завтра!» – сказал муж и ушел, несмотря на беременность

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— В браке мы три года, дочери моей от первого брака, Кристине, весной будет десять, она в третьем классе сейчас, – рассказывает тридцатишестилетняя Марина.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А почему он так сказал про дочь женщины. которой сейчас всего 10 лет? Девочка что, уже оговаривала его?... Или  это именно У НЕГО склочный характер. а не у его первой жены?... Да... что такое не везет, и как с этим бороться?
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