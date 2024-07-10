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РИА Новости: для проведения конференции по Украине рассматривают Саудовскую Аравию

РИА Новости: для проведения конференции по Украине рассматривают Саудовскую Аравию

По дате и месту очередной конференции по разрешению украинского кризиса сейчас нет, однако как мест ее проведения рассматривается Саудовская Аравия, сообщил РИА Новости.

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Комментарии
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АндрейБорков
Все это хорошо, но встаёт вопрос про то, кто и с кем будет ДОГОВАРИВАТЬСЯ о дипломатическом разрешении конфликта на УкРуине. Ну соберется сходняк в Саудовской Аравии, ну приедет на него представитель РФ, Путин туда явно не поедет, максимум это Лавров и то, если там реальное что то будет обсуждаться. Опять же, будет что то обсуждаться, а это что то это ЧТО? И самый интересный вопрос - если даже предварительно что то и будет договорено, то кто будет окончательно договариваться? Путин с Зеленским ни разговаривать, ни тем более договариваться не будет. Президент великой страны, ядерной державы В.В. Путин и просроченный кошерный кусок мацы Зеленский это не партнеры!!! А вот америкосы с англосаксами могут приложить очень много усилий для достижения неких ДОГОВОРНЯКОВ. Но то, что подпишет клоун Зеленский будет иметь какое то значение до того момента когда Вашингтонский обком не скажет, что все это ТУФТА, Зеленский был ни кто и звать его было ни как, по этому ДОГОВОРНЯК не действителен. А оно так и будет!
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