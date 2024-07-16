Бежавшие от СВО «релоканты» возвращаются в Россию. Что с ними делать?

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Комментарии
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ruslava Митькина
Не фиг пускать назад, пусть там и ошиваются. Зачем нам мины замедленного действия?
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13 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
сразу отправлять на СВО !
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1 час.

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