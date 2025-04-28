35-летний Рондон забил победный гол в матче лиги Мексики. У форварда «Пачуки» 15+5 в 31 игре сезона

Всего в 31 игре текущего чемпионата Мексики на счету форварда «Пачуки» 15 мячей и 5 ассистов. 35-летний игрок сборной Венесуэлы также известен по выступлениям за «Зенит», «Рубин», ЦСКА, «Ривер Плейт», «Эвертон» и «Ньюкасл».