9 причин, почему постоянно хочется спать

Хотеть спать после бессонной ночи – нормально. Но, что делать, если чувство сонливости не проходит после восьми и больше часов сна, а ситуация повторяется каждый день? № 1 – Недостаток калорий или витаминов Строгие диеты, ограничения в питании или регулярные пропуски приема пищи.
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