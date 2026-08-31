Правительство Забайкалья увеличило поддержку бизнеса на 7,4 млн рублей

Господдержка бизнеса в Забайкалье выросла на 7,4 млн рублей за неделю, достигнув 1,012 млрд рублей. Министр Жаргалма Бадмажапова озвучила прирост и отметила поддержку двух проектов в Читинском и Сретенском округах в рамках нацпроекта.