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Царьград

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Правительство Забайкалья увеличило поддержку бизнеса на 7,4 млн рублей

Правительство Забайкалья увеличило поддержку бизнеса на 7,4 млн рублей

Господдержка бизнеса в Забайкалье выросла на 7,4 млн рублей за неделю, достигнув 1,012 млрд рублей. Министр Жаргалма Бадмажапова озвучила прирост и отметила поддержку двух проектов в Читинском и Сретенском округах в рамках нацпроекта.

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