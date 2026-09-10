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Блокада Одессы. Удар по интересам крупного бизнеса США

На Дональда Трампа начали давить американские владельцы сельхоз предприятий Украины, для которых блокада одесских портов обернулась убытками.

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