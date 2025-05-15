Гений про злодейства Страшную новость принес я в твой дом, Надежда. Зови детей! Я прочитала, что Константин Эггерт отказался от паспорта РФ, и у меня прямо опустились почки, понимаете? Ну и руки тоже, как же без них.
Минус еще один либерал
Комментарии
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Александр Корякин
Омерзительнейшая субстанция, однако!
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6 час.
АС
Александр Сысоев
Прохиндей Эггерт - просто член. Хотя и не мужской. Тьфу, не человек, а сплошная блевотина.
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45 мин.
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