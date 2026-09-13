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Газета.ру

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Бывший гангстер Дуэйн Дэвис признан виновным в убийстве Тупака Шакура

Бывший гангстер Дуэйн Дэвис признан виновным в убийстве Тупака Шакура

 © AP 13 сентября 2026 года исполняется 30 лет со дня смерти рэпера Тупака Шакура — одной из самых влиятельных фигур хип-хопа конца XX века.

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