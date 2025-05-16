Часть барнаульцев останется без горячей воды с 19 мая по 2 июня. Карта

В краевой столице начнется первый этап гидравлических испытаний, в ходе которых тепломагистрали проверят на плотность и прочность С 19 мая в Барнауле начнутся отключения горячей воды в рамках проведения гидравлических испытаний.
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