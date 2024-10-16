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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аргентина лидирует в отборе ЧМ-2026 после 10 туров с 22 очками. У Колумбии – 19, Бразилия догнала Уругвай – у них по 16

Аргентина лидирует в отборе ЧМ-2026 после 10 туров с 22 очками. У Колумбии – 19, Бразилия догнала Уругвай – у них по 16

В 10-м туре «альбиселесте» дома разгромили Боливию (6:0) и с 22 очками занимают в таблице первое место.

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