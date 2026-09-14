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Адвокат Ключко назвал признаки сомнительного благотворительного сбора

Адвокат Ключко назвал признаки сомнительного благотворительного сбора

Адвокат Антон Ключко рассказал, что при проверке благотворительного сбора стоит обращать внимание на реквизиты, способ оплаты, давление на срочность и историю организации, но ни один из признаков сам по себе не доказывает мошенничество.

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