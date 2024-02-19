Доплаты к пенсии смогут получить больше россиян

Социальную доплату к пенсиям по потере кормильца или по инвалидности продолжат начислять и тем студентам и школьникам, которые подрабатывают на каникулах в студотрядах, устроившись туда напрямую, а не только через службы занятости.
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