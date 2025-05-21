В народном календаре 21 мая — день Ивана Долгого / Иоанна Богослова. 🌧Дождливое утро обещает богатый урожай грибов и ягод осенью.
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В народном календаре 21 мая — день Ивана Долгого / Иоанна Богослова. 🌧Дождливое утро обещает богатый урожай грибов и ягод осенью.