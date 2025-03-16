На сети РЖД — недосол. Вагонам пора на выход. Белорусские рубли не доехали до Приморья. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было обсуждение в Минэнерго возврата к соглашениям с регионами о вывозе угля, жалобы «Руссоли» на возможные срывы поставок из-за проблемы с порожними вагонами на сети РЖД и проработка Минтрансом мер по привлечению грузов на железные дороги.
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