Через переезд вблизи станции Дурово перекрыли движение

Движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный вблизи станции Дурово в Сафоновском районе Смоленской области, будет закрыто 26, 27 и 30 мая с 05:00 до 20:00 в связи с проведением ремонтно-путевых работ.
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