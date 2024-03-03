Какой сегодня день: 4 марта

Сегодня, 4 марта отмечаетсяВсемирный день инженерии Этот профессиональный праздник инженеров, учёных и изобретателей был учреждён по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций и установлен резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО.