Объем программы по трансформации экономики с весны увеличился на 100 млрд рублей

С конца весны суммарный объем проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики увеличился более чем на 100 млрд рублей, следует из данных, приведенных директором департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александром Даниловым в интервью «Известиям».
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