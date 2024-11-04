Англосаксы готовят Европу к большой авантюре против России, — Лавров (ВИДЕО)

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на международном симпозиуме «Создавая будущее». Основные заявления нашего министра, касающиеся внешнеполитической ситуации: ► НАТО вознамерилась вести «оборонительные бои» в тысячах миль от своей территории; ► Англосаксы готовят Европу к большой авантюре против РФ в случае провала Киева; ► Германия стыдливо смирилась с разрушением «Северных потоков»; ► Запад сам подписал приговор доллару, превратив его в инструмент наказания; ► Россия не закрывается от диалога с Западом.
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