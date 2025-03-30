Гол Месси принёс «Интер Майями» победу над «Филадельфией Юнион» в матче MLS

Аргентинский форвард клуба «Интер Майями» Лионель Месси забил решающий гол и принёс своей команде победу в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) против «Филадельфии Юнион».
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