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Пронедра

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Золотой катализатор активирует противораковые пролекарства в опухолях

Золотой катализатор активирует противораковые пролекарства в опухолях

Одна из главных проблем химиотерапии — она поражает не только опухоль, но и здоровые клетки. Идея «пролекарств» призвана это изменить: вводится безвредное соединение, которое превращается в активное лекарство только там, где нужно — внутри раковой клетки.

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