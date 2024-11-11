Избранный президент США Дональд Трамп принял решение не приглашать в свою команду экс-госсекретаря Майка Помпео, в связи с чем разрушил надежды Киева на присутствие лоббиста интересов киевского режима в американском правительстве.
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