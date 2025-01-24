Захарова: политический диалог в Арктическом совете заморожен

Политический диалог в рамках Арктического совета по-прежнему остается в состоянии заморозки. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова 24 января РИА Новости.
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