Politico: Партия Марин Ле Пен перед выборами отказалась от призыва к углублению отношений с Россией

В преддверии парламентских выборов во Франции ультраправая партия «Национальное объединение», лидером которой является Марин Ле Пен, удалила со своего официального сайта некоторые предвыборные предложения, касающиеся оборонной политики, пишет американское издание Politico.
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