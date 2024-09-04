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Парламентская газета

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На бороды, тень и пыль: самые необычные налоги в России и мире

На бороды, тень и пыль: самые необычные налоги в России и мире

Знаменитый налог на бороды появился 5 сентября 1698 года, его ввел Петр I. Растительность на лице можно было сохранить, лишь уплатив огромную пошлину в размере от 30 до 600 рублей в год в зависимости от сословия.

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