На бороды, тень и пыль: самые необычные налоги в России и мире

Знаменитый налог на бороды появился 5 сентября 1698 года, его ввел Петр I. Растительность на лице можно было сохранить, лишь уплатив огромную пошлину в размере от 30 до 600 рублей в год в зависимости от сословия.
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