Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолеты ВСУ в зоне СВО

МО России: истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики от авиации ВСУ и отогнал ее Истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне специальной военной операции (СВО) от самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в итоге прервали выполнение задания.