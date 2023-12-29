Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолеты ВСУ в зоне СВО

МО России: истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики от авиации ВСУ и отогнал ее Истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне специальной военной операции (СВО) от самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в итоге прервали выполнение задания.
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