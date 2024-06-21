Завершено расследование дела об изнасиловании певицы в Норильске 17 лет назад

t.me/ГСУ СК России по Красноярскому краю В Красноярском крае завершили расследование дела в отношении иностранца, который изнасиловал певицу в Норильске 17 лет назад, сообщили в Telegrakm-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю.
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