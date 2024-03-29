Марочко: при ударе ВС РФ по Харькову пострадал кто-то из важных персон

Андрей Марочко, эксперт, подполковник ЛНР в отставке, в пятницу, 29 марта, сообщил, что из Харькова, в котором российские войска нанесли высокоточные удары по военной инфраструктуре и пунктам управления Вооруженных сил Украины, оперативно эвакуирован кто-то из важных персон.