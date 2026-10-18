Официальные представители Эр-Рияда заявили о крушении в Наджране – городе на юго-западе Саудовской Аравии – вертолёта AH-6i Национальной гвардии, что привело к гибели обоих членов экипажа.
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