С июля измениться расписание пригородных поездов в Крыму

Как сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании, в связи с ремонтными работами на перегоне Владиславовка – Петрово в расписании движения пригородных поездов с 1 по 31 июля внесены временные изменения.
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