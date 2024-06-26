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Крымское информационное агентство

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С июля измениться расписание пригородных поездов в Крыму

С июля измениться расписание пригородных поездов в Крыму

Как сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании, в связи с ремонтными работами на перегоне Владиславовка – Петрово в расписании движения пригородных поездов с 1 по 31 июля внесены временные изменения.

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