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Царьград

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Тайный приказ Белоусова после трагедии в Судже: Впервые вспыхнули "неприкасаемые" объекты. Уничтожен подземный ядерный полигон - инсайдеры

Тайный приказ Белоусова после трагедии в Судже: Впервые вспыхнули "неприкасаемые" объекты. Уничтожен подземный ядерный полигон - инсайдеры

О колоссальных последствиях недавней бомбардировки до сих пор поступают всё новые подробности. Согласно опубликованной информации, вскоре после серии массированных ударов, согласно неподтверждённым данным, новейшими ракетами 9М723-Ф3 было зарегистрировано сильное землетрясение.

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