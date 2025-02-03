Тайный приказ Белоусова после трагедии в Судже: Впервые вспыхнули "неприкасаемые" объекты. Уничтожен подземный ядерный полигон - инсайдеры

О колоссальных последствиях недавней бомбардировки до сих пор поступают всё новые подробности. Согласно опубликованной информации, вскоре после серии массированных ударов, согласно неподтверждённым данным, новейшими ракетами 9М723-Ф3 было зарегистрировано сильное землетрясение.
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