Украинцы обращаются в представительство РФ для эвакуации из сектора Газа

Граждане России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Молдовы и Палестины обращаются в представительство РФ для эвакуации из сектора Газа, заявили РЕН ТВ в представительстве России при Палестинской национальной администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии