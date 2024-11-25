Неистовая тяга попасть на фронт: экс-мэр Сочи с женой хотят избежать заключения

Защита Янины Копайгородской оспаривает её увольнение, указывая на незначительность инкриминируемого ей преступления и её значительный вклад в обеспечение добровольческого подразделения техникой, включая беспилотники.
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