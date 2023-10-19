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Как не подхватить ОРВИ в Петербурге

Как не подхватить ОРВИ в Петербурге

Начиная с середины осени многие жители Северной столицы страдают от кашля и простуды. Климат в городе на Неве становится с этого времени весьма неблагоприятным, поэтому местные начинают укреплять иммунитет уже с начала октября.

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