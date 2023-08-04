Как заявил Жозеп Боррель, цитаты которого скоро по уровню радостного оживления, которые они в русскоязычном мире вызывают, скоро достигнут уровня неподражаемого Виктора Степановича Черномырдина: "Россия делает страны зависимыми, продавая им дешёвое зерно".
Как заявил Жозеп Боррель...
Комментарии
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Aнатолий Райков
Баррель,это скорее всего давление в жопе.А сколько атмосфер его жопа способна выдержать?
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1 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
не дай боже нам при этом присутствовать, может обосрать жидким стулом с головы до пят.😀
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1 час.
Aнатолий Райков
А я слышал,что он гиперзвуковые,высокоточные с фруктовым запахом,(в ассортименте).Памперсы надевает.Вот она стратегическая разработка США.Им позавидуешь,аналогов нету,ну если только в ЕС.
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1 час.
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