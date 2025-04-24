Стармер признал, что Великобритания не откажется от ископаемого топлива

Глава британского правительства Кир Стармер признал, что Соединенное Королевство еще на протяжении нескольких десятилетий не будет в состоянии полностью отказаться от использования ископаемого топлива как энергоносителя, несмотря на намерения властей достичь углеродной нейтральности.
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