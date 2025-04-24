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Стармер признал, что Великобритания не откажется от ископаемого топлива

Стармер признал, что Великобритания не откажется от ископаемого топлива

Глава британского правительства Кир Стармер признал, что Соединенное Королевство еще на протяжении нескольких десятилетий не будет в состоянии полностью отказаться от использования ископаемого топлива как энергоносителя, несмотря на намерения властей достичь углеродной нейтральности.

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