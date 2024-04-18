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Последняя неделя апреля будет жаркой: каким будет май в Краснодарском крае

Последняя неделя апреля будет жаркой: каким будет май в Краснодарском крае

Сегодня ожидается также знойно. Но переменная облачность и порывы ветра сглаживают эту жару. Во всем виноват балканский циклон, который принес к нам воздушные массы из северо-восточных районов Африки и восточного Средиземноморья.

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