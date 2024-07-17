Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем рискует пропустить начало клубного сезона в «Реале». Как сообщает The Athletic, Беллингему может потребоваться операция из-за травмы плеча, регулярно беспокоившей футболиста в прошлом сезоне.
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