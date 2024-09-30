СК возбудил дело по факту смерти человека при пожаре в ЖК «Селигер Сити»

Возбуждено уголовное дело по факту гибели человека при пожаре в ЖК «Селигер Сити» на севере столицы. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии