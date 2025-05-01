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Закон, порядок, государство

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Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нанёс артиллерийский удар по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нанёс артиллерийский удар по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении

Развернув боевую машину из походного положения в боевое, военнослужащие навели установку на цель и выполнили залп 122 – мм реактивными снарядами, уничтожив живую силу и технику противника в заданном квадрате.

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