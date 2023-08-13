Гладков: в Белгородской области система ПВО сбила БПЛА самолетного типа

Бронислав Семирядов

Удивительно, почему ещё улица Банковая в Киеве стоит целёхонькая. Мы что, клятвенно пообещали американцам не кошмарить хохлов? Там правительственные учреждения и жилых домов нет, а если бы и были кого это интересует? Укропы бьют по жилым кварталам и Запад делает вид, что этого не замечает. Так может долбануть по Киеву, пусть заметят.