Система ПВО в Белгородском районе сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, о разрушениях не сообщалось.
Гладков: в Белгородской области система ПВО сбила БПЛА самолетного типа
Комментарии
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Бронислав Семирядов
Удивительно, почему ещё улица Банковая в Киеве стоит целёхонькая. Мы что, клятвенно пообещали американцам не кошмарить хохлов? Там правительственные учреждения и жилых домов нет, а если бы и были кого это интересует? Укропы бьют по жилым кварталам и Запад делает вид, что этого не замечает. Так может долбануть по Киеву, пусть заметят.
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