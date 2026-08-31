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После ухода Табакова к её ровеснице Александра бросила «Табакерку» и кино: почему дочь так и не простила отца

После ухода Табакова к её ровеснице Александра бросила «Табакерку» и кино: почему дочь так и не простила отца

Их судьбы сошлись вокруг одного человека — Олега Табакова. Вдова режиссера Марина Зудина и его старшая дочь от первого брака Александра Табакова — практически ровесницы.

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