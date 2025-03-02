Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в марте, установленный им же

В субботу, 1 марта, прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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